

Герчинский: Надеюсь, что в Грузии будет равная избирательная среда и не будет места насилию

26.01.2024 12:44





Мы будем очень внимательно наблюдать не только за самими выборами, не только за днем ​​выборов, но и за всей избирательной кампанией, - об этом заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



«Как вы все видели, свободные и справедливые выборы являются одним из 9 шагов, установленных Евркомиссией и поддержанных государствами-членами ЕС как очень важный элемент, наблюдение за которым будет очень внимательным. Я знаю, что правительство Грузии уже взяло на себя обязательство попросить ОБСЕ/БДИПЧ о долгосрочном наблюдении, и знаю, что все государства-члены ЕС это поддерживают. В случае со странами-членами ОБСЕ, ОБСЕ отвечает за долгосрочное наблюдение, но среди стран-членов ЕС идет обсуждение касательно того, может ли и каким образом ЕС также участвовать в долгосрочном наблюдении за выборами», - отметил посол.



По его словам, он надеется, что в Грузии будет равная избирательная среда и насилие не будет иметь места.



«Еще раз хотел бы подчеркнуть, что мы будем очень внимательно наблюдать не только за самими выборами, не только за днем ​​выборов, но и за всей избирательной кампанией. Мы искренне надеемся, что будет равная избирательная среда и у всех политических партий будет достаточно пространства для представления своих программ и, прежде всего, что не будет насилия, потому что насилие абсолютно неприемлемо в любой демократической стране», - отметил посол.





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