

С момента введения санкций таможенники зафиксировали 1770 случаев уклонения от санкций - Минфин Грузии

26.01.2024 13:59





По заявлению министра финансов Грузии Лаши Хуцишвили, с момента введения санкций по сей день офицеры-таможенники зафиксировали 1770 случаев обхода санкций.



Как он сообщил журналистам, из зафиксированных случаев Грузия либо остановила операцию, либо вернула товары обратно.



«С момента введения санкций по сей день зафиксировано 1 770 случаев, где происходил обход санкций. Грузия либо прекратила операцию, либо вернула данный товар обратно. Кроме того, около 1000 случаев, когда бизнес-операторы обращались к таможенному органу за соответствующими консультациями. Это тот случай, когда бизнес-операторы просто не могут разобраться или хотят разобраться в части санкций и превентивно заранее информируют таможенный орган. Это очень хороший пример того, как должны сотрудничать бизнес-сектор и государство в плане выполнения санкций», - сообщил Хуцишвили.





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