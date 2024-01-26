

GYLA призывает МИД Грузии использовать международные механизмы для защиты прав пострадавших от России

26.01.2024 14:58





Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) обращается в Министерство иностранных дел Грузии в связи с вопросом использования международных мер для эффективной защиты прав населения, пострадавшего от Российской Федерации.



Как указано в обращении GYLA, вызывает тревогу то, что со стороны России продолжается административная практика притеснений, незаконных арестов, нападений, практика пыток, убийств и запугивания, трагическими примерами которой, среди прочих, являются убийства Давида Башарули, Гиги Охтозория, Арчила Татунашвили, Тамаза Гинтури.



Как утверждает организация, в этой ситуации большое значение имеют своевременное применение закона со стороны международных организаций, своевременное возложение ответственности на государство-агрессор и своевременное определение виновных в международных преступлениях.



«28 апреля 2023 года Европейский суд обязал Российскую Федерацию выплатить Грузии 130 миллионов евро по делу об Августовской войне на основании решения, принятого 21 января 2021 года по межгосударственному спору. Рассмотрение индивидуальных апелляций продолжается в Страсбургском суде. Также 20 апреля 2023 года Европейский суд признал приемлемой четвертую межгосударственную жалобу Грузии (№ 39611/18) против Российской Федерации.



Следует отметить, что РФ не сотрудничает с международными организациями и на данный момент исключена из Совета Европы. Кроме того, ее декларируемая политика заключается в невыполнении обязательств, возложенных на нее Европейским судом, в том числе в невыплате наложенной суммы компенсации», — отмечает GYLA.



По мнению GYLA, в Совете Европы должен быть создан международный компенсационный фонд для пострадавших РФ в результате августовской войны и в последующий период, и в этом направлении грузинские власти, в частности МИД Грузии вместе с другими ведомствами, в том числе Министерством юстиции, должны на международном уровне предпринять соответствующие шаги.



«В марте 2022 года GYLA уже поднимала этот вопрос в Европейском суде в рамках рассмотрения индивидуальных жалоб против России. Принимая во внимание мандат Министерства иностранных дел Грузии по формированию воли международного сообщества, важно, чтобы министерство использовало все имеющиеся в его распоряжении механизмы для включения упомянутого вопроса в международную повестку дня и защиты прав пострадавшего населения», — заявляет GYLA.



Как отметили в организации, указанный механизм является единственным в существующей реальности решением для выплаты суммы компенсации со стороны РФ, назначенной Европейским судом по правам человека 28 апреля 2023 года по второму межгосударственному спору.



По мнению организации, необходимо создать международный компенсационный фонд, обеспечить накопление материальных ценностей, принадлежащих РФ, а затем организовать их передачу людям, чьи права и свободы, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека, были нарушены Российской Федерацией.



«Создание вышеупомянутого фонда будет также способствовать реализации решений, принятых по индивидуальным жалобам, в которых определена ответственность оккупационных сил за нарушения прав человека. Ярким примером такого решения является решение Европейского суда от 19 декабря 2023 года по делу «Маткава и другие против Российской Федерации», которое касается убийства Гиги Отхозория вблизи линии оккупации и в рамках которого РФ обязали выплатить компенсацию», — указали в организации.



В Европейском суде по правам человека GYLA защищает интересы населения, пострадавшего в результате международного вооруженного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году и продолжающейся оккупации против Российской Федерации. GYLA также активно принимала участие в деятельности Грузинской коалиции Международного уголовного суда, целью которой является содействие установлению ответственности за преступления, совершенные Российской Федерацией в Грузии в 2008 году, и оказание юридической помощи жертвам такие преступления.





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