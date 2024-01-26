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С рабочим визитом в Грузию прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян


26.01.2024   15:22


С рабочим визитом в Грузию прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. По информации администрации правительства, в Тбилисском международном аэропорту премьер-министра Армении встречали вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и посол Грузии в Республике Армения Георгий Шарвашидзе.

По данным ведомства, Никол Пашинян прибыл в Грузию вместе с делегацией.

В рамках визита запланирована встреча Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили с глазу на глаз; продет 13-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Республикой Армения, после чего состоится церемония подписания нескольких документов.

Премьер-министры Грузии и Армении сделают совместные заявления для СМИ.


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