

С рабочим визитом в Грузию прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян

26.01.2024 15:22





С рабочим визитом в Грузию прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. По информации администрации правительства, в Тбилисском международном аэропорту премьер-министра Армении встречали вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и посол Грузии в Республике Армения Георгий Шарвашидзе.



По данным ведомства, Никол Пашинян прибыл в Грузию вместе с делегацией.



В рамках визита запланирована встреча Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили с глазу на глаз; продет 13-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Республикой Армения, после чего состоится церемония подписания нескольких документов.



Премьер-министры Грузии и Армении сделают совместные заявления для СМИ.





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