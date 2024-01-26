

Хабеишвили: Никто не доверяет выборам, проведенным «Грузинской мечтой»

26.01.2024 16:53





Все граждане Грузии должны знать, что «Грузинская мечта» не будет и не сможет иметь возможности фальсифицировать выборы. Наши западные партнеры нас поддержат - в стране будут долгосрочные миссии, множество наблюдателей, и «Грузинской мечте» не будет дано ​​возможности фальсифицировать выборы, - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, никто не доверяет выборам, проведенным «Грузинской мечтой».



«Западные партнеры, наши друзья, ясно, поддерживают грузинский народ. Наши партнеры поддерживают граждан Грузии, они хорошо понимают, насколько важными будут изменения в Грузии и такая власть, которая будет служить благополучию народа, будет ориентирована на занятость, экономическое благо. И соответственно, никто не доверяет выборам, проведенным «Грузинской мечтой», поэтому мы месяцами говорили, что сделаем все, чтобы в Грузии были долгосрочные наблюдательные миссии и мы видим, что со стороны наших партнеров слышны поддерживающие заявления, а это подразумевает, что мы уверены, все это отразится и на деле. Гражданин Грузии должен знать, что «Грузинская мечта» не будет и не сможет иметь возможности фальсифицировать выборы, наши западные партнеры нас поддержат и мы все хорошо понимаем, что в стране будут долгосрочные миссии, множество наблюдателей, и «Грузинской мечте» не будет дано ​​возможности фальсифицировать выборы», - отметил Леван Хабеишвили, оценивая заявление посла ЕС в Грузии Павла Герчинского.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





