

Герчинский: Членство Грузии в ЕС – лишь вопрос времени, и границы Грузии станут внешними границами Евросоюза

26.01.2024 16:54





Членство Грузии в ЕС – лишь вопрос времени, и границы Грузии станут внешними границами Евросоюза. Так что, мы должны быть уверены, что эти границы очень хорошо защищены не только ради Грузии, но и всех государств-членов ЕС, - заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в рамках мероприятия в связи с Международным днем ​​таможни.



Посол ответил на вопрос, что означает для Грузии присоединение к единой транспортной системе и какую пользу это принесет стране.



«Сегодня мы отмечаем Международный день таможни. Я хотел бы признать профессионализм, тяжелый труд, преданность и адаптируемость грузинских таможенных офицеров. Евросоюз поддерживает налоговую сферу и сферу таможенных доходов Грузии более 20 лет, и мы хотели бы продолжить эту поддержку, особенно сейчас, когда Грузия является страной-кандидатом в члены ЕС. Вступление Грузии в ЕС – лишь вопрос времени, и границы Грузии станут внешними границами Евросоюза. Так что, мы должны быть уверены, что эти границы очень хорошо защищены не только ради Грузии, но и всех государств-членов ЕС», - отметил посол.





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