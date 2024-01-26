

В ТГУ часть студентов проводит акцию протеста

26.01.2024 16:56





В Тбилисском государственном университете часть студентов проводит акцию протеста.



Студенты и сторонники Акакия Чикобава и Георгия Хасая, задержанным в уголовном порядке при выселении семьи из квартиры на улице Кекелидзе, требуют их освобождения. Акакий Чикобава — преподаватель Государственного университета, а Георгий Хасая — студент Государственного университета Ильи.



Часть участников акции собралась во дворе университета, а часть заняла комнату канцелярии университета.



Как заявил участник акции Георгий Чантурия, они призывают преподавателей и профессоров присоединиться к протесту и объявить забастовку.



«Мы заняли комнату канцелярии. Работа канцелярии не продолжится до тех пор, пока ТГУ и Государственный университет Ильи не сделают официальное заявление и не поддержат Акакия Чикобава и Георгия Хасая. Мы призываем преподавателей и профессоров присоединиться к этому протесту и объявить забастовку. Эта забастовка будет выражением солидарности», — заявил Георгий Чантурия.



Кроме того, по словам одной из участниц протеста, студентки Мариам Шургая, если Акакия Чикобава и Георгия Хасая не освободят, акции продолжатся.



«Мы будем здесь, пока не добьёмся результата. Они должны принять наше предложение, иначе эти акции вырастут еще больше, мы не собираемся останавливаться. У нас есть главные требования прекратить выселение граждан с последнего места жительства и освободить Акакия Чикобава и Георгия Хасая», — заявила Мариам Шургая.



Суд приговорил Акакия Чикобава и Георгия Хасая, задержанных по делу о беспорядках на улице Кекелидзе, к тюремному заключению.





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