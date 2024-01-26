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Отар Шамугия встретился с гендиректором по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии Сандрой Галиной


26.01.2024   16:56


Министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия, в рамках рабочего визита в Брюссель, встретился с генеральным директором по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии Сандрой Галиной.

По сообщению Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, на встрече обсуждался прогресс, достигнутый Грузией на пути евроинтеграции.

Как отметил Отар Шамугия, министерство активно готовится к следующим шагам евроинтеграции. Уже создана рабочая группа для координации выполнения рекомендаций и разработки плана действий, предусмотренного в коммуникационном документе Еврокомиссии от 11 ноября 2023 года по вопросам политики расширения.

Группа определит все меры и потребности, которые необходимы для эффективного и своевременного осуществления соответствующих мероприятий по выполнению упомянутых рекомендаций.

Генеральный директор по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии поблагодарила Отара Шамугия за предоставление подробной информации, положительно оценила шаги, предпринятые в сфере безопасности пищевых продуктов, и выразила готовность к активному сотрудничеству.

На встрече присутствовали первый заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили, заместитель чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Королевстве Бельгия Бидзина Джавахишвили и заместитель руководителя Национального агентства продовольствия Васил Басиладзе.


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