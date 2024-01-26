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Герчинский: Реформы призваны сделать Грузию более сильной, стабильной и демократической страной
26.01.2024 16:58
«Мы хотим как можно скорее приветствовать Грузию, как члена ЕС. Поэтому работа должна быть ускорена», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
По его словам, реформы призваны сделать Грузию более сильной, стабильной и демократической страной.
«Я могу лишь призвать все стороны ускорить работу. Членство в ЕС – это долгий и трудный процесс, но не обязательно длительный процесс, когда дело касается сроков. Все зависит от того, насколько быстро Грузия осуществит реформы. Реформы не предназначены для того, чтобы угодить Брюсселю или кому-либо еще, они призваны сделать Грузию более сильной, более стабильной и демократической страной. Поэтому в собственных интересах Грузии провести реформы и быть готовой к вступлению в Евросоюз. Грузия должна осуществить реформы, потому что в противном случае, в случае неподготовленности, все преимущества вступления в Евросоюз не будут реализованы. Поэтому все реформы абсолютно необходимы.
Мы хотим видеть Грузию сильной, стабильной страной с очень сильными, хорошо функционирующими профессиональными институтами. Мы хотим как можно скорее приветствовать Грузию, как члена Евросоюза. Поэтому работу следует ускорить. Мы, как делегация ЕС в Тбилиси, готовы помочь всеми имеющимися в нашем распоряжении инструментами», — заявил Герчинский.
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