

Сотрудники аппаратов спикера и фракции партии власти подрались в парламенте Грузии

26.01.2024 17:00





Сотрудник аппарата парламентской фракции «Грузинская мечта» Арчил Гордуладзе и советник спикера парламента Альберт Богверадзе подрались в стенах главного законодательного органа страны.



Видео с места распространяет телеканал «Пирвели».



По предварительной информации, ссора началась в столовой, а затем продолжилась в коридоре.



На кадрах видно, как Гордуладзе и Богверадзе разнимают сотрудники охраны. При этом участники потасовки выкрикивают в адрес друг друга нецензурные ругательства.



Гордуладзе работает непосредственно с депутатом правящей партии Мамукой Мдинарадзе, а Богверадзе — в аппарате спикера Шалвы Папуашвили.



Что стало причиной ссоры, неизвестно. Неясно и то, начата ли в парламенте служебная проверка.



В беседе с журналистами Богверадзе отрицал сам факт потасовки.





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