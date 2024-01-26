|
|
|
Сотрудники аппаратов спикера и фракции партии власти подрались в парламенте Грузии
26.01.2024 17:00
Сотрудник аппарата парламентской фракции «Грузинская мечта» Арчил Гордуладзе и советник спикера парламента Альберт Богверадзе подрались в стенах главного законодательного органа страны.
Видео с места распространяет телеканал «Пирвели».
По предварительной информации, ссора началась в столовой, а затем продолжилась в коридоре.
На кадрах видно, как Гордуладзе и Богверадзе разнимают сотрудники охраны. При этом участники потасовки выкрикивают в адрес друг друга нецензурные ругательства.
Гордуладзе работает непосредственно с депутатом правящей партии Мамукой Мдинарадзе, а Богверадзе — в аппарате спикера Шалвы Папуашвили.
Что стало причиной ссоры, неизвестно. Неясно и то, начата ли в парламенте служебная проверка.
В беседе с журналистами Богверадзе отрицал сам факт потасовки.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна