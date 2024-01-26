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Сотрудники аппаратов спикера и фракции партии власти подрались в парламенте Грузии


26.01.2024   17:00


Сотрудник аппарата парламентской фракции «Грузинская мечта» Арчил Гордуладзе и советник спикера парламента Альберт Богверадзе подрались в стенах главного законодательного органа страны.

Видео с места распространяет телеканал «Пирвели».

По предварительной информации, ссора началась в столовой, а затем продолжилась в коридоре.

На кадрах видно, как Гордуладзе и Богверадзе разнимают сотрудники охраны. При этом участники потасовки выкрикивают в адрес друг друга нецензурные ругательства.

Гордуладзе работает непосредственно с депутатом правящей партии Мамукой Мдинарадзе, а Богверадзе — в аппарате спикера Шалвы Папуашвили.

Что стало причиной ссоры, неизвестно. Неясно и то, начата ли в парламенте служебная проверка.

В беседе с журналистами Богверадзе отрицал сам факт потасовки.


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