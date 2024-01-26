|
|
|
Кадагишвили: Запланированная 29 января рабочая встреча открытая и приглашение разослано всем партиям
26.01.2024 17:02
По информации депутата «Грузинской мечты» Ираклия Кадагишвили, приглашение на запланированную 29 января рабочую встречу по вопросу выполнения рекомендаций ЕС было разослано всем политическим субъектам и неправительственным организациям.
По его словам, во встрече со стороны правящей команды примут участие Ираклий Кобахидзе, Георгий Кахиани, Анри Оханашвили, Михаил Сарджвеладзе, Мака Бочоришвили, Николоз Самхарадзе, Рати Ионатамишвили и руководители других профильных комитетов.
Встреча пройдет 29 января в парламенте.
«В прошлом году двери рабочих групп были открыты абсолютно для всех, но за процессом последовало полное игнорирование - в процессе принимала участие лишь пара независимых депутатов.
Если в этом случае оппозиция примет участие, будет очень хорошо, но это должно быть участие не для определенной деструкции, провокации, внесения сопротивления и этим изображения рабочего процесса негативно, а сотрудничество должно быть мотивировано именно целями сотрудничества, а не целями устроить политическую обструкцию.
Что касается того, что предлагает большинство, то рабочая группа состоит из большинства, и приглашение включиться в рабочий процессе было направлено всем фракциям, всем политическим группам и неправительственным организациям, кто связан с такого рода вопросами по своей профессиональной деятельности.
Так что формат открытый и есть возможность в него включиться - главное, подключиться добросовестно и не устраивать уродливые политические провокации», - заявил Ираклий Кадагишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна