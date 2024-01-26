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Хабеишвили: «Мечта» не сможет сфальсифицировать выборы


26.01.2024   17:06


Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили приветствует решение западных партнеров направить в Грузию долгосрочных наблюдателей для мониторинга предстоящих парламентских выборов:

«Западные партнеры, наши друзья, естественно, поддерживают грузинский народ. Они прекрасно понимают, насколько важными будут изменения в Грузии и правительство, которое будет служить во благо народа, будет ориентировано на трудоустройство, экономическое развитие.

Никто не доверяет выборам, проводимым «Грузинской мечтой», поэтому мы уже несколько месяцев говорим, что сделаем все, чтобы в Грузии были долгосрочные наблюдательные миссии, и мы слышим заявления поддержки от наших партнеров, а это значит, что мы можем быть уверены, что это отразится на деле.

Гражданин Грузии должен знать, что у «Грузинской мечты» не будет возможности сфальсифицировать выборы, наши западные партнеры нас поддержат», — заявил Леван Хабеишвили.

Напомним – посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил, что наблюдатели ЕС будут следить за предстоящими парламентскими выборами, а также за избирательной кампанией.

«Мы будем очень внимательно наблюдать не только за самими выборами, но и за всей избирательной кампанией», — отметил посол.


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