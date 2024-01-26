

Программа сотрудничества в сфере культуры между правительствами Грузии и Турции возобновлена

26.01.2024 17:31





Министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани посетила Турцию с рабочим визитом, где провела встречу с министром культуры и туризма Турецкой Республики Мехметом Нури Эрсоем.



По информации министерства культуры, стороны подписали «Программу культурного сотрудничества между правительством Грузии и правительством Турецкой Республики на 2024-2028 годы».



«Это продолжение аналогичной программы, которая действует с 2017 года и срок действия которой истек в 2021 году. Программа предусматривает сотрудничество между соответствующими организациями и ведомствами стран в сферах культуры и искусства – литературы, театра, кино, музыки, изобразительного искусства, музейного дела, издательского дела и охраны культурного наследия.



В рамках программы сотрудничества двух правительств на 2017-2021 годы турецкая сторона выделила более 4 миллионов долларов бюджетных средств, в результате чего с их стороны был восстановлен Ишхани, был отремонтирован с использованием современных и новейших технологий, и, соблюдая принцип подлинности памятника был обновлен Ошки, реабилитирован Пархали. Также начаты процедуры по сохранению Тбети.





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