

Грузия и Армения оформили меморандум о стратегическом партнерстве

26.01.2024 17:33





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Грузия подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией. Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



«У нас состоялась очень хорошая встреча с премьер-министром, мы обсудили важные вопросы, касающиеся существующих отношений между двумя странами, партнерства, сотрудничества по всем направлениям. Также состоялось 13-е заседание комиссии экономического сотрудничества, где мы также обсудили значимые вопросы, связанные с торговлей, экономикой и отношениями в целом. Хотел бы с удовлетворением отметить, что торговые отношения между нашими странами развиваются, товарооборот достиг миллиарда долларов. Армения является шестым по счету торговым партнером для Грузии, а также второй экспортной страной, что очень приветствуется. В прошлом году нас посетил почти миллион туристов, визитеров из Армении, что важно для нашей страны и экономического развития нашей страны. Особенно хочу выделить сегодняшнее решение, над которым мы работали последние месяцы. Еще летом мы анонсировали, что подпишем меморандум о стратегическом сотрудничестве. Традиционно, исторически мы, конечно, сильные союзники, друзья, а не только соседи. У нас хорошее партнерство, сотрудничество по всем направлениям. Де-факто мы и так были стратегическими друзьями и стратегическими партнерами. Сегодня эта данность уже оформлена и мы официально подписали соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Также хотел бы отметить, что мы благодарны нашим армянским коллегам. Оба правительства готовы еще больше развивать наши торгово-экономические отношения», - заявил Ираклий Гарибашвили.





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