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Гарибашвили: Статус кандидата важен не только для Грузии, но и для региона
26.01.2024 18:27
«Как и в Грузии, в Армении также очень высокий экономический рост, важно сохранить эту динамику», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в совместном заявлении с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По словам Гарибашвили, сейчас необходимо продолжить работу над проектами регионального значения.
«Мы с господином премьер-министром Армении еще раз отметили, что декабрь был очень важным месяцем. 15 декабря для нас, для нашей страны, так как Грузия получила статус кандидата в Евросоюз и страна уже стала страной-кандидатом в Евросоюз, что, конечно, очень важно не только для нашей страны и для нашего народа, но и для региона. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что сейчас необходимо продолжить работу над новыми проектами регионального значения высокими темпами. Мы услышали подтвержденный интерес господина Пашиняна к региональным проектам. Такие, как проект Черноморского кабеля и другие проекты, над которыми мы сейчас работаем, естественно, я имею в виду крупные проекты. Так что, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сегодняшний день был очень важным, историческим. Еще раз хотел бы поблагодарить моего друга и коллегу господина Никола Пашиняна и его команду», — заявил Ираклий Гарибашвили.
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