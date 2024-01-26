

Студенты заняли канцелярию ТГУ, требуя освободить задержанных на акции против выселения

26.01.2024 18:28





Студенты заняли канцелярию Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили, требуя прекратить выселения должников и освободить задержанных активистов движения «Khma» (Голос) Акакия Чикобава и Георгия Хасая.



В настоящее время в ТГУ проходят итоговые экзамены, лекции начнутся в марте. В канцелярии в первом корпусе вуза остаются несколько десятков человек, представители «Майского студенческого движения».



«Мы продолжим занимать канцелярию университета и требуем, чтобы профессура присоединились к нам, и университет бастовал до тех пор, пока Георгий Хасая и Акакий Чикобава не будут освобождены из незаконного заключения и не будут прекращены запланированные выселения.



Выселение семьи из единственного жилища и задержание солидарных с ними людей – это прямой результат экономической политики, которая каждый день обременяет население долгами и пытается отобрать у нас будущее», — говорится в обращении студентов.



Чикобава — доктор исторических наук, приглашенный преподаватель ТГУ, Хасая — аспирант кафедры антропологии в Университете Илии. Они обвиняются в повреждении автомобиля Национального бюро исполнения на акции против выселения семьи из квартиры на улице Кекелидзе 23 января.



В четверг суд избрал для них меру пресечения в виде заключения, отказавшись отпустить под поручительство преподавателей двух государственных вузов.



Против Хасая и Чикобава возбуждено уголовное дело по статье о групповом повреждении или уничтожении предмета общественно опасным способом. Им грозит от трех до шести лет тюрьмы.





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