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Папуашвили: По индексу добросовестности Грузия является лидером Восточной Европы и Центральной Азии
26.01.2024 19:09
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал исследование индекса добросовестности в соцсети и отметил, что согласно этому исследованию Грузия является лидером в Восточной Европе и Центральной Азии, а также опережает все страны страны-кандидаты ЕС, восемь членов ЕС и десять государств НАТО.
«По индексу добросовестности у Грузии лучший показатель за все время — 29-е место. Индекс оценивает прозрачность бюджета, доступность электронных услуг для граждан, независимость судов, уровень административной нагрузки и свободу торговли. Грузия является лидером в Восточной Европе и Центральной Азии. Также Грузия опережает все страны-кандидаты в ЕС, восемь членов ЕС и десять государств НАТО», — пишет Шалва Папуашвили.
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