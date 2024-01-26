

Папуашвили: По индексу добросовестности Грузия является лидером Восточной Европы и Центральной Азии

26.01.2024 19:09





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал исследование индекса добросовестности в соцсети и отметил, что согласно этому исследованию Грузия является лидером в Восточной Европе и Центральной Азии, а также опережает все страны страны-кандидаты ЕС, восемь членов ЕС и десять государств НАТО.



«По индексу добросовестности у Грузии лучший показатель за все время — 29-е место. Индекс оценивает прозрачность бюджета, доступность электронных услуг для граждан, независимость судов, уровень административной нагрузки и свободу торговли. Грузия является лидером в Восточной Европе и Центральной Азии. Также Грузия опережает все страны-кандидаты в ЕС, восемь членов ЕС и десять государств НАТО», — пишет Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





