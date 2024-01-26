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Премьер Армении о делимитации армяно-грузинской границы


26.01.2024   19:10


«В ходе переговоров с Ираклием Гарибашвили мы решили поручить ведомствам предпринять эффективные шаги для решения вопроса делимитации границы между Арменией и Грузией», — об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в совместном заявлении с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«Мы приняли совместное постановление. Давайте будем защищать, поддерживать и углублять правовые отношения во всех направлениях и рассматривать все возможные проблемы, возникающие на этом пути, на основе принципа взаимопонимания», — заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в совместном заявлении с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил, что между Грузией и Арменией подписан меморандум о стратегическом партнерстве. По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия и Армения всегда были стратегическими друзьями и партнерами, и сегодня эта реальность была официально оформлена.






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