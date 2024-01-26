|
|
|
Премьер Армении о делимитации армяно-грузинской границы
26.01.2024 19:10
«В ходе переговоров с Ираклием Гарибашвили мы решили поручить ведомствам предпринять эффективные шаги для решения вопроса делимитации границы между Арменией и Грузией», — об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в совместном заявлении с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Мы приняли совместное постановление. Давайте будем защищать, поддерживать и углублять правовые отношения во всех направлениях и рассматривать все возможные проблемы, возникающие на этом пути, на основе принципа взаимопонимания», — заявил Никол Пашинян.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в совместном заявлении с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил, что между Грузией и Арменией подписан меморандум о стратегическом партнерстве. По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия и Армения всегда были стратегическими друзьями и партнерами, и сегодня эта реальность была официально оформлена.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна