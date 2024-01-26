

Армения заинтересована проектом подводного электрокабеля Грузия-Румыния

26.01.2024 19:16





Власти Армении заинтересованы в проекте прокладки подводного кабеля для поставок электроэнергии из Азербайджана в Европу.



Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.



«Наш регион может стать очень важным путем между Югом и Севером, Западом и Востоком. Во всем этом очень важна инклюзивность, когда всем государствам предоставляется возможность участвовать в экономических проектах. Хорошим примером этого служит проект кабеля Черного моря, в отношении которого у Армении большой интерес», — сказал Пашинян.



Гарибашвили, в свою очередь, подчеркнул важность работы над проектами региональной значимости и отметил интерес Армении в проекте подводного электрокабеля.



Подводный электрокабель Грузия-Румыния

ЕС и Грузия озвучили планы по рокладке черноморского интернет-кабеля в 2021 году. Изначально проект был направлен улучшения цифровой связи Грузии, однако война в Украине придала ему дополнительный импульс, учитывая необходимость отказа от использования небезопасных каналов связи.



Теперь его главная цель — снижение зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей через Россию.



В декабре 2022 года правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии подписали соглашение, которое предусматривает прокладку по дну Черном моря кабеля протяженностью почти 1,2 тысячи км для передачи электроэнергии мощностью 1 ГВт.



Линия предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Позже о намерении присоединиться к проекту заявила Болгария.



Ожидается, что прокладка кабеля займет три-четыре года. Евросоюз обещал выделить на проект 2,3 млрд евро через Инвестиционный план Восточного партнерства.





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