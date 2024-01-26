|
|
|
Армения заинтересована проектом подводного электрокабеля Грузия-Румыния
26.01.2024 19:16
Власти Армении заинтересованы в проекте прокладки подводного кабеля для поставок электроэнергии из Азербайджана в Европу.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.
«Наш регион может стать очень важным путем между Югом и Севером, Западом и Востоком. Во всем этом очень важна инклюзивность, когда всем государствам предоставляется возможность участвовать в экономических проектах. Хорошим примером этого служит проект кабеля Черного моря, в отношении которого у Армении большой интерес», — сказал Пашинян.
Гарибашвили, в свою очередь, подчеркнул важность работы над проектами региональной значимости и отметил интерес Армении в проекте подводного электрокабеля.
Подводный электрокабель Грузия-Румыния
ЕС и Грузия озвучили планы по рокладке черноморского интернет-кабеля в 2021 году. Изначально проект был направлен улучшения цифровой связи Грузии, однако война в Украине придала ему дополнительный импульс, учитывая необходимость отказа от использования небезопасных каналов связи.
Теперь его главная цель — снижение зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей через Россию.
В декабре 2022 года правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии подписали соглашение, которое предусматривает прокладку по дну Черном моря кабеля протяженностью почти 1,2 тысячи км для передачи электроэнергии мощностью 1 ГВт.
Линия предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Позже о намерении присоединиться к проекту заявила Болгария.
Ожидается, что прокладка кабеля займет три-четыре года. Евросоюз обещал выделить на проект 2,3 млрд евро через Инвестиционный план Восточного партнерства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна