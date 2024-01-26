

По данным СГБ, пресечена кибератака на сайт администрации президента

26.01.2024 20:10





По информации Службы государственной безопасности, СГБ пресекла кибератаку, осуществленную на официальный веб-сайт администрации президента Грузии, в результате которой была нарушена целостность и аутентичность размещенной на сайте www.president.ge информации.



Как сказано в информации, распространенной СГБ, Центр кибербезопасности оперативно-технического агентства Службы государственной безопасности выявил атаку в кратчайшие сроки.



«В результате проведения целого ряда мероприятий неотложного реагирования данная кибератака пресечена и сайт администрации президента функционирует в обычном режиме.



Проводятся дополнительные действия по исследованию инцидента с целью проверки других уязвимостей данного веб-сайта, а также идентификации виновных и дальнейшего правового реагирования», - говорится в информации.





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