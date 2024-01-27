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Гарибашвили: Опыт Холокоста постоянно напоминает нам об ответственности мировой общественности, любой власти


27.01.2024   13:03


Сегодня мы вспоминаем Холокост – величайшую трагедию в истории человечества. Мы еще раз отдаем дань памяти миллионам невинных людей, ставших жертвами неслыханной жестокости, и подтверждаем особое почтение к тем, кто чудом остался жив, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пишет в соцсети Facebook.

По словам главы правительства, нужно противостоять всем проявлениям ненависти и нетерпимости.

«Сегодня мы вспоминаем Холокост – величайшую трагедию в истории человечества. Мы еще раз отдаем дань памяти миллионам невинных людей, ставших жертвами неслыханной жестокости, и подтверждаем особое почтение к тем, кто чудом остался жив.

Опыт Холокоста постоянно напоминает нам об ответственности мировой общественности, любой власти, каждого из нас – противостоять всем проявлениям ненависти и нетерпимости, вместе строить вселенную мира, взаимопонимания и сочувствия», - отмечает премьер.


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