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Гарибашвили: Опыт Холокоста постоянно напоминает нам об ответственности мировой общественности, любой власти
27.01.2024 13:03
Сегодня мы вспоминаем Холокост – величайшую трагедию в истории человечества. Мы еще раз отдаем дань памяти миллионам невинных людей, ставших жертвами неслыханной жестокости, и подтверждаем особое почтение к тем, кто чудом остался жив, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пишет в соцсети Facebook.
По словам главы правительства, нужно противостоять всем проявлениям ненависти и нетерпимости.
«Сегодня мы вспоминаем Холокост – величайшую трагедию в истории человечества. Мы еще раз отдаем дань памяти миллионам невинных людей, ставших жертвами неслыханной жестокости, и подтверждаем особое почтение к тем, кто чудом остался жив.
Опыт Холокоста постоянно напоминает нам об ответственности мировой общественности, любой власти, каждого из нас – противостоять всем проявлениям ненависти и нетерпимости, вместе строить вселенную мира, взаимопонимания и сочувствия», - отмечает премьер.
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