

Президент сожалеет, что правительство не разрешает ей встречаться с лидерами дружественных стран

27.01.2024 13:08





Президент Грузии приветствует визит премьер-министра Республики Армения в страну, однако жаль, что президенту не предоставляется ​​возможность встретиться и должным образом принять лидеров дружественных стран в рамках визита Грузию, - об этом говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили, опубликованном в Facebook.



Как отмечается в заявлении, «также печально и следует отметить то, что соответствующие ведомства не информируют президента о запланированных в страну визитах, встречах и мероприятиях высокого уровня».





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