

Сарджвеладзе: Как могут те, кто побывал в Молдове, Грузии и Украине, позволить себе сказать, что Грузия отстает от кого-то из них, непонятно

27.01.2024 16:26





К сожалению, есть политики и неправительственные организации, для которых этот вопрос стоит так, что важные для Грузии вопросы для них не приоритетны до тех, пока в Грузии не будет желаемой для них власти, - заявил член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе, откликаясь на Индекс Восточного партнерства.



Сарджвеладзе считает, что оппозиция и связанные с ней неправительственные организации приложили много усилий для создания неправильного представления о Грузии, как будто у страны есть проблемы с соблюдением стандартов, которые реально предоставляют лучшие возможности для европейской интеграции.



«Как могут те, кто побывал в Молдове, Грузии и Украине, позволить себе сказать, что Грузия отстает от кого-то из них, непонятно... То, какая информация была предоставлена ​​европейским структурам неправительственными организациями в данном случае, является чистейшей ложью. Это показывает, что в Грузии есть политики, для которых есть вопросы важнее европейской интеграции Грузии. К сожалению, есть политики и неправительственные организации, для которых этот вопрос стоит так, что важные для Грузии вопросы для них не приоритетны до тех, пока в Грузии не будет желаемой для них власти», - заявил Сарджвеладзе.



Для справки, согласно Индексу Восточного партнерства, опубликованному несколько дней назад, Грузия потеряла значительные места в показателях демократии, надлежащего управления и конвергенции политики. Фактически, показатели Грузии характеризовались значительной тенденцией к снижению, если не резким снижением во многих сферах, что отражает политическую поляризацию страны.





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