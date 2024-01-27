

Президент: Давайте никогда не забывать полученные уроки и бороться за мир, в котором преобладает толерантность

27.01.2024 16:33





Давайте никогда не забывать полученные уроки и бороться за мир, в котором преобладает толерантность, – так откликается президент Грузии Саломе Зурабишвили на День памяти жертв Холокоста.



«В День памяти жертв Холокоста мы чтим миллионы людей, пострадавших в самый мрачный период в истории человечества. Давайте никогда не забывать полученные уроки и бороться за мир, в котором преобладает толерантность», - пишет Саломе Зурабишвили в X.





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