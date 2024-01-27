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Акубардия: «Грузинская мечта» объявила холодную войну институту президента
27.01.2024 19:23
«Грузинская мечта» объявила холодную войну институту президента, - заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Теона Акубардия.
В частности, Акубардия отреагировала на заявление президента, в котором она отметила, что приветствует визит премьер-министра Армении в Грузию, но в то же время выражает сожаление в связи с тем, что «соответствующие ведомства не информируют президента о запланированных в страну визитах, встречах и мероприятиях высокого уровня».
«Это означает, что во время важных визитов, в том числе и лидеров дружественных стран, ее даже не информируют о них. О таких визитах президент узнает по телевидению. Однако президент может играть положительную, важную роль в поддержке интересов Грузии с точки зрения внешней политики», - заявила Акубардия.
Кроме того, она сказала по поводу запланированной на 29 января в парламенте рабочей встречи по выполнению 9 условий, необходимых для начала переговоров по членству в ЕС. Как отметила Акубардия, исходя из формата, она, в общем-то, не ожидает конкретных ощутимых результатов.
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