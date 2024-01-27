

Прокуратура Грузии арестовала бывших сотрудников МВД по обвинению в коррупции

27.01.2024 19:44





В результате следственных действий арестованы бывший начальник 4-го отделения полиции подразделение Тбилисского управления полиции МВД и его бывший заместитель.



По данным прокуратуры Грузии, в ходе расследования дела установлено, что руководитель подразделения без каких-либо законных оснований обвинил гражданина в наркозависимости, угрожал ему арестом и вымогал взятку в размере 3500 долларов США путем психологического насилия.



«Следствием также установлено, что заместитель начальника того же подразделения выехал по месту жительства гражданина, где без каких-либо законных оснований провел незаконный обыск, и якобы изъял в качестве вещественных доказательств личные вещи гражданина и другого лица, проживающего с ним, чем нанес значительный материальный ущерб потерпевшим», — говорится в сообщении.



Преступление карается лишением свободы на срок от 11 до 15 лет. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в течение срока, установленного законом Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в информации.







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