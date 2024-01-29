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Завтра состоится рабочая встреча по рекомендациям Евросоюза
29.01.2024 00:15
29 января в здании парламента Грузии пройдет рабочая встреча в связи с 9 рекомендациями Евросоюза.
По информации пресс-службы парламента, во встрече примут участие председатель парламента Шалва Папуашвили, лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, члены парламентского большинства и оппозиции, а также представители неправительственных организаций.
Встреча начнется в 09:00.
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