

Кобахидзе: У нас есть ресурсы полностью искоренить бедность и стать страной с высоким уровнем доходов

29.01.2024 10:54





«Есть много индикаторов развития страны и уровня жизни населения, но самым важным индикатором все же остается ее экономика, достаточно взглянуть на список стран на душу населения согласно т.н ВВП (валовому внутреннему продукту) и вы точно узнаете, как живут люди в той или иной стране», — пишет в соцсети председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



«По данным Международного валютного фонда, в Германии и Швеции люди живут в 3 раза лучше, чем в Грузии, а во Франции — примерно в 2,5 раза лучше. В России живут на 60% лучше, чем в Грузии, и на 50% лучше в Болгарии. От Грузии отстают страны-кандидаты на членство в ЕС — Северная Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Молдова и Украина, а также Азербайджан и Армения.



Примечательно, что разница между Грузией и развитыми странами по уровню жизни постепенно сокращается.



Например, по данным Международного валютного фонда, в 2012 году в Германии и Швеции люди жили не в 3, а в 4,5 раза лучше, чем в Грузии, во Франции не в 2,5, а в 4 раза лучше, а в России и Болгарии – не на 58% и 51%, но на 148 и 67%.



Вместе с тем, по данным Международного валютного фонда, по сравнению с 2012 годом, в 2023 году Грузия по экономическим показателям обогнала более 30 стран и переместилась со 110-го места на 79-е.



Это означает, что экономика Грузии растет не только в абсолютном выражении, но и по отношению к другим странам.

По оценкам Международного валютного фонда, к 2028 году разница между уровнем жизни населения Грузии и стран-членов ЕС еще больше сократится. В 2028 году валовой внутренний продукт Грузии (ВВП) на душу населения превысит 32 тысячи долларов, а разрыв с большинством стран-членов ЕС (включая Италию, Испанию, Португалию, Грецию) будет менее чем вдвое. В частности, наше отставание от Италии составит 99%, от Испании – 86%, от Португалии – 72%, от Греции – 48%.



Следует также отметить, что в последние годы Грузия всегда превышала прогноз Международного валютного фонда. Поэтому у нас есть все ресурсы сократить к 2030 году разрыв с развитыми европейскими странами до минимума, полностью искоренить бедность и стать страной с высоким уровнем доходов. Для этого главное, вместе с эффективной экономической политикой, сохранить мир и спокойную обстановку в стране», — пишет Ираклий Кобахидзе в социальной сети.







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