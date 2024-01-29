

Элисашвили: Гениальных и особых идей не слышно, но то, что мы обсуждаем и не царапаем друг другу лица, хорошо

29.01.2024 12:35





Несмотря на то, что по вопросу деполяризации докладчиком был Кобахидзе, пока разговор идет очень спокойно. Гениальных и особых идей не слышно, но но то, что мы обсуждаем и не царапаем друг другу лица, хорошо, - заявил журналистам лидер «Граждан», депутат Алеко Элисашвили, который участвует в проходящей в парламенте Грузии встрече по 9 рекомендациям.



По словам Элисашвили, 9 пунктов, определенных Евросоюзом параллельно с предоставлением статуса стране, являются рекомендациями, которые власти не выполнили из ранее прописанных 12 рекомендаций. Как он отмечает, сейчас необходимо определить роль парламента, чтобы к декабрю обязательства были выполнены и страна перешла на переговорную стадию.



«Разговор и обсуждение между «Грузинской мечтой» и оппозицией проходит очень спокойно, по крайней мере, пока. Сказать вам, что по поводу деполяризации слышны гениальные и особые идеи – нет, но во всяком случае то, что мы обсуждаем и не царапаем друг другу лица, хорошо… Между тем, считаю, что говорить о снижении деполяризации несерьезно, поскольку я не верю, что деполяризация каким-либо образом уменьшится в год выборов. Однако есть и другие проблемы. Скоро начнется обсуждение избирательной реформы, и эти 9 пунктов мы будем обсуждать в течение всего дня», - заявил Элисашвили.





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