

«Грузинская мечта» ожидает от президента отставки перед выборами и присоединения к одной из политпартий

29.01.2024 12:59





Мы ожидаем и не исключаем, что президент Саломе Зурабишвили примет решение уйти в отставку перед парламентскими выборами и присоединиться к одной из политических групп, - заявил журналистам депутат большинства парламента Грузии Гиви Миканадзе.



Как отметил Миканадзе, «цели партии глобальной войны в отношении Грузии не изменились, они не могут смириться с миром и стабильностью в этой стране, на парламентских выборах 2020 года у них провалился проект «Лело», как провалился и проект «Гахария» на выборах 2021 года, и сейчас они пытаются осуществить определенные перегруппировки».



По словам Миканадзе, они хотят ввести население в заблуждение, будто формируется какое-то нейтральное крыло, объединяющее «Лело», Гахария, Ломджария, Нику Мелия и, возможно, Саломе Зурабишвили, но на самом деле это проект «Национальное движение 2».



«Саломе Зурабишвили в последний период предприняла такие шаги в ущерб интересам страны, что прямо выбрала сторону и была вписалась в повестку дня радикального крыла оппозиции... Общественность ясно видела, какие шаги она предприняла против интересов страны и общества. Что касается реорганизаций, то мы видим, что кризис в «Национальном движении» дошел до такой точки, что партия не только раскололась, но есть и внутренние конфликты в оставшемся «Национальном движении». Каждый день мы слышим, что в различных муниципальных собраниях люди покидают «Национальное движение», жалуются на лидеров партии и т.д. Помимо того, что этот кризис связан с перераспределением сил, он еще и искусственный», - заявил Гиви Миканадзе.





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