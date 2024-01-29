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Ираклий Кобахидзе сменит Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра - СМИ


29.01.2024   13:41


Ираклий Кобахидзе сменит Ираклия Гарибашвили на посту премьер-министра Грузии. Об этом сообщает проправительственная телекомпания «Имеди».

По сообщению телекомпании, соответствующее решение было принято на состоявшемся 24 января заседании политсовета «Грузинской мечты», и оно будет обнародовано 1 февраля.

Как отмечает «Имеди», 1 февраля планируется провести съезд партии «Грузинская мечта».

«По нашей информации, на должность премьер-министра будет представлен действующий председатель партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займет действующий премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Кроме того, Ираклий Кобахидзе займет также пост политического секретаря партии «Грузинская мечта», - заявляет «Имеди».

Следует отметить, что о назначении Кобахидзе на должность премьер-министра Грузии первым рассказал бывший гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия.


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