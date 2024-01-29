

Манджгаладзе: Бидзина Иванишвили развлекается

29.01.2024 14:18





Бидзина Иванишвили развлекается. Гарибашвили сядет на велосипед сзади, а Кобахидзе – впереди. Эта игра нужна ему в преддверии выборов, чтобы обмануть людей, как будто новая метла метет лучше, но Кобахидзе – это старая метла, - заявил журналистам депутат от «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, откликаясь на информацию о том, что на посту премьер-министра Ираклия Гарибашвили сменит Ираклий Кобахидзе, который является председателем правящей партии, и этот пост вместо Кобахидзе займет Гарибашвили.



По словам Манджгаладзе, для народа ничего не меняется и результатов с этой точки зрения можно достичь только путем смены власти.



«Грузинской мечте» пришлось признать экономический провал в стране, и они предлагают очередные фасадные изменения. Теперь нам говорят, что Кобахидзе сядет на велосипед впереди, а Гарибашвили – позади него, и это своего рода игра. Бидзина Иванишвили развлекается. Гарибашвили сядет на велосипед сзади, а Кобахидзе – впереди. Эта игра нужна ему в преддверии выборов, чтобы обмануть людей, как будто новая метла метет лучше, но Кобахидзе – это старая метла, поскольку он был председателем партии, лицом номер один и ничего не сделал для экономики страны, занятости граждан. Соответственно, мы продолжаем нашу повестку дня, что необходимы реальные изменения. Пересадка будет продолжаться до тех пор, пока Иванишвили находится у власти», - заявил Манджгаладзе.





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