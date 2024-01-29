

«Для народа ничего не изменится» — депутат о предполагаемой смене премьера Грузии

29.01.2024 15:25





«Реально для народа и страны ничего не изменится. Премьер-министром у нас снова будет Ираклий, но повыше и с другой прической», — так отреагировал лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили на распространившуюся в СМИ информацию о том, что на пост премьер-министра будет назначен Ираклий Кобахидзе.



По информации телекомпании «Imedi» («Имеди»), на посту премьер-министра Ираклия Гарибашвили сменит Ираклий Кобахидзе, который является председателем правящей партии, и этот пост вместо Кобахидзе займет Гарибашвили.



По словам Алеко Элисашвили, этими изменениями Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты», а ныне почетный председатель партии «показал свои когти».



«У меня такое ощущение — из-за того, что Бидзина Иванишвили был более или менее отстранен от политической и партийной деятельности, лидеры «Грузинской мечты» решили, что они хозяева страны, и они стали думать, что коррупция разрешена, и тут появился Бидзина Иванишвили. Он должен показать, что хоть он хоть и стареет, но когти у него еще не затупились. Сейчас эти новости это демострация когтей, ничего больше», — заявил Алеко Элисашвили.





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