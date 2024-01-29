

После отставки премьер-министра, парламент должен будет утвердить новое правительство Грузии

29.01.2024 16:17





Полномочия премьер-министра прекратятся после его отставки, при этом правительство продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового премьер-министра.



В течение двух недель парламент должен будет утвердить новое правительство, предложенное кандидатом в премьер-министры, выдвинутым «Грузинской мечтой». Вместе с составом правительства в парламенте будет представлена программа правительства. Для получения доверия новому правительству необходимо заручиться поддержкой 76 депутатов.



По данным СМИ, в результате смены правительства Ираклий Кобахидзе займет пост премьер-министра, а Ираклию Гарибашвили достанется пост председателя партии «Грузинская мечта».



Сообщения о возможной отставке Ираклия Гарибашвили появились после того, как Бидзина Иванишвили заявил о своем возвращении в политику. Сам Иванишвили стал почетным председателем партии, а в устав «Грузинской мечты – Демократическая Грузия» были внесены изменения, согласно которым кандидатуру премьер-министра будет представлять не председатель партии, а ее почетный председатель.





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