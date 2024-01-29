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После отставки премьер-министра, парламент должен будет утвердить новое правительство Грузии


29.01.2024   16:17


Полномочия премьер-министра прекратятся после его отставки, при этом правительство продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового премьер-министра.

В течение двух недель парламент должен будет утвердить новое правительство, предложенное кандидатом в премьер-министры, выдвинутым «Грузинской мечтой». Вместе с составом правительства в парламенте будет представлена программа правительства. Для получения доверия новому правительству необходимо заручиться поддержкой 76 депутатов.

По данным СМИ, в результате смены правительства Ираклий Кобахидзе займет пост премьер-министра, а Ираклию Гарибашвили достанется пост председателя партии «Грузинская мечта».

Сообщения о возможной отставке Ираклия Гарибашвили появились после того, как Бидзина Иванишвили заявил о своем возвращении в политику. Сам Иванишвили стал почетным председателем партии, а в устав «Грузинской мечты – Демократическая Грузия» были внесены изменения, согласно которым кандидатуру премьер-министра будет представлять не председатель партии, а ее почетный председатель.


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