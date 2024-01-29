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Минздрав: Часть сотрудников Республиканской больницы уже выбрала желаемый компенсационный пакет
29.01.2024 17:05
Минздрав продолжает проводить встречи с персоналом Республиканской больницы с целью предоставления исчерпывающей и подробной информации о клинике и ее сотрудниках, сообщает Министерство здравоохранения Грузии.
«Часть сотрудников Республиканской больницы уже выбрала желаемый компенсационный пакет и с ними юридически оформлен соответствующий документ. Мы уважаем желание персонала клиники сохранять конфиденциальность их личности и решения по компенсации во избежание давления со стороны части коллег. Соответственно, указанная информация не будет обнародована ведомством», - заявил замминистра здравоохранения Илья Гудушаури.
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