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Мдинарадзе: На пост премьер-министра рассматривается кандидатура Ираклия Кобахидзе
29.01.2024 19:09
Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе подтверждает, что на пост премьер-министра Грузии рассматривается кандидатура Ираклия Кобахидзе
По его словам, почетный председатель партии представит кандидатуру премьер-министра на утверждение политсовета, после чего он будет представлен парламенту.
«Что касается должности премьер-министра, сегодня распространилась информация по поводу Ираклия Кобахидзе. Разумеется, его кандидатура рассматривается, я вам это подтверждаю, но надо сказать, это будет ответственное предложение, и г-н Ираклий [Гарибашвили] сознательно не назвал имени и фамилии Ираклия Кобахидзе, потому что эту формальность, в реальном аспекте, в реальной жизни нужно соблюдать. Это порядок, согласно которому почетный председатель партии представляет на утверждение политсовету и после этого лицо становится кандидатом, а затем уже представляется в парламент за подписью председателя партии», - заявил Мамука Мдинарадзе
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