

Мдинарадзе: Кандидат в премьеры должен представить свою команду

29.01.2024 19:10





По заявлению исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, у него нет информации о том, что министры иностранных дел, обороны и здравоохранения собираются покинуть свои посты.



Об этом Мамука Мдинарадзе заявил в беседе с журналистами.



«Это не так. У меня нет информации о том, что эти министры, которых вы перечислили, собираются покинуть свои посты. Во-вторых, я вам сказал, что рассматривается кандидатура Ираклия Кобахидзе, и предварительно говорить об этом может быть безответственным, поскольку пока он официально, с соблюдением всех формальностей и реальных процедур не назван кандидатом, мы об этом не говорим.



Подтверждаем, что кандидатура рассматривается, необходимо пройти множество формальных вопросов и процедур. До съезда и заседания политсовета, когда почетный председатель должен будет представить в политсовет конкретную кандидатуру, согласно уставу, остаются еще дни.



После этого, когда кандидат на пост премьер-министра будет представлен парламенту с правительственной политикой, он должен будет представить свою команду. С сегодняшнего дня все министры исполняют свои обязанности. Мы не можем говорить о конкретных кандидатах, это зависит от человека, который будет представлен парламенту в качестве кандидата на должность премьера», - отметил Мдинарадзе.





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