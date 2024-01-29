

Хабеишвили: Перестановки в правительстве Грузии нужны не народу, а Иванишвили

29.01.2024 19:11





Перестановки в правительстве Грузии никак не связаны с улучшением благосостояния граждан, считает лидер оппозиционного «Нацдвижения». Леван Хабеишвили прокомментировал уход с должности премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Ожидается, что теперь политик возглавит правящую «Грузинскую мечту».



«Это не решит проблему роста цен, проблему рабочих мест, проблему того, что у людей нет достойного дохода, и разумеется, эти изменения не принесут облегчения иммигрантам – сто тысяч наших сограждан не вернутся в страну из-за того, что в «Грузинской мечте» произошли какие-то конкретные перестановки», — отметил оппозиционер.



Хабеишвили уверен, что «рокировка» связана с политическими играми олигарха Бидзины Иванишвили — ныне «почетного» председателя партии власти.



«Мы должны хорошо понимать, что нынешняя власть не служит народу, они мотивированы обогащать Бидзину Иванишвили, обогащаться самим, строить новые дома, виллы, а не служить народу», — подчеркнул лидер «Нацдвижения».



Хабеишвили считает, что 2024 год (год парламентских выборов в Грузии) – это возможность для граждан Грузии изменить ситуацию. И поскольку решения правительства связаны с тем, что «у них есть серьезные проблемы», необходимо использовать этот момент.



Напомним, о своем возвращении в политику в третий раз олигарх Бидзина Иванишвили заявил на 7-м съезде партии власти «Грузинская мечта» 30 декабря 2023 года. Бывший премьер-министр Грузии занял пост «почетного председателя партии». Почти спустя месяц партия власти отличилась политической «рокировкой».



Предполагается, что пост главы правительства займет нынешний лидер «Мечты» Ираклий Кобахидзе или сын олигарха — Ута Иванишвили.



Источник: СОВА

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