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Хабеишвили: Перестановки в правительстве Грузии нужны не народу, а Иванишвили
29.01.2024 19:11
Перестановки в правительстве Грузии никак не связаны с улучшением благосостояния граждан, считает лидер оппозиционного «Нацдвижения». Леван Хабеишвили прокомментировал уход с должности премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Ожидается, что теперь политик возглавит правящую «Грузинскую мечту».
«Это не решит проблему роста цен, проблему рабочих мест, проблему того, что у людей нет достойного дохода, и разумеется, эти изменения не принесут облегчения иммигрантам – сто тысяч наших сограждан не вернутся в страну из-за того, что в «Грузинской мечте» произошли какие-то конкретные перестановки», — отметил оппозиционер.
Хабеишвили уверен, что «рокировка» связана с политическими играми олигарха Бидзины Иванишвили — ныне «почетного» председателя партии власти.
«Мы должны хорошо понимать, что нынешняя власть не служит народу, они мотивированы обогащать Бидзину Иванишвили, обогащаться самим, строить новые дома, виллы, а не служить народу», — подчеркнул лидер «Нацдвижения».
Хабеишвили считает, что 2024 год (год парламентских выборов в Грузии) – это возможность для граждан Грузии изменить ситуацию. И поскольку решения правительства связаны с тем, что «у них есть серьезные проблемы», необходимо использовать этот момент.
Напомним, о своем возвращении в политику в третий раз олигарх Бидзина Иванишвили заявил на 7-м съезде партии власти «Грузинская мечта» 30 декабря 2023 года. Бывший премьер-министр Грузии занял пост «почетного председателя партии». Почти спустя месяц партия власти отличилась политической «рокировкой».
Предполагается, что пост главы правительства займет нынешний лидер «Мечты» Ираклий Кобахидзе или сын олигарха — Ута Иванишвили.
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