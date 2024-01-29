

С сегодняшнего дня все министры исполняют свои обязанности

29.01.2024 20:44





Согласно Конституции Грузии, в случае отставки премьер-министра или прекращения его полномочий иным способом правительство продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового премьер-министра.



Полномочия самого премьер-министра прекращаются сразу же после отставки.



Между тем, у парламента есть двухнедельный срок, чтобы выразить доверие новому кандидату в премьер-министры и представленной им правительственной команде и программе. Правом выдвинуть кандидата на должность премьер-министра обладает партия, показавшая наилучшие результаты на выборах. В этом контексте, как известно, в устав партии «Грузинская мечта» внесены изменения, согласно которым политсовет партии утверждает кандидатуру премьер-министра по представлению почетного председателя партии.



Для получения доверия необходима поддержка большинства полного состава парламента - 76 депутатов.



Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил сегодня о своей отставке на брифинге, проведенном в администрации правительства. Вместе с тем, по его же заявлению, он получил предложение от политсовета занять должность председателя «Грузинской мечты». «Грузинская мечта» сегодня также подтвердила, что Ираклий Кобахидзе рассматривается в качестве кандидата на пост премьер-министра.





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