

Даушвили: Сегодняшним решением Бидзина Иванишвили еще раз подтвердил, что это он несет ответственность за все

29.01.2024 20:45





Сегодняшним решением Бидзина Иванишвили еще раз подтвердил, что это он несет ответственность за все, что происходило в стране за последние три года, - заявил депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс», говоря об отставке премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



По словам Михаила Даушвили, отстранив премьер-министра, Бидзина Иванишвили упростил оппозиции дело на предстоящих парламентских выборах.



«Это не Гарибашвили подал в отставку, а, разумеется, Иванишвили снял его. Бидзина Иванишвили прямо подтвердил, что реально премьер-министром был он и сам принимал решения.



В каком-то смысле он может даже заслуживает благодарности. Его сегодняшнее решение, наверное, значительно упрощает нам дело в плане выборов… Когда [на должность премьера] назначаешь человека, у которого нет никакого рейтинга, будем откровенны, у этого человека [Ираклия Кобахидзе] отрицательный рейтинг не только в обществе, но даже в самой «Мечте». Интересно, вообще, в чем рациональность такого решения.



В каком-то смысле я вхожу в положение Гарибашвили, у меня возникает эмпатия. Представьте, сколько всего плохого он сделал за последние 3 года, и к тому же его заставили это сделать. К примеру, то, что он сказал, когда началась война Украине. Представьте себе, сколько всего он позволил себе и, несмотря на это, в какой форме его отстранили, выгнали. Реально он взял и выгнал его еще раз.



Когда Кобахидзе через некоторое время назначат премьер-министром, это в каком-то смысле будет оскорблением наших граждан. Назначение на пост премьер-министра человека, который не имеет поддержки граждан, даже имеет отрицательный рейтинг, означает, что тебя вообще не интересует мнение граждан», - заявил Михаил Даушвили.





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