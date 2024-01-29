

В оппозиции прокомментировали смену премьер-министра

29.01.2024 20:46





В рядах грузинской оппозиции с иронией отреагировали на решение правящей партии поменять местами премьер-министра и председателя «Грузинской мечты».



Ираклий Гарибашвили сегодня официально объявил об отставке с поста премьера и сообщил, что займет пост председателя «Грузинской мечты». После этого правящая партия подтвердила, что на пост главы правительства рассматривается Ираклий Кобахидзе, до сегодняшнего дня лидер партии.

Перестановка слагаемых

«Просто фасадное изменение» — Паата Манджгаладзе, «Стратегия Агмашенебели». Он отметил, что это не тот случай, когда «новая метла будет мести по-новому», потому что Кобахидзе — «старая метла».



«Он (Иванишвили) их двигает, как пешки» — Теона Акубардия, независимый депутат. По ее мнению, Гарибашвили убирают с поста премьера, опасаясь, что богатство его семьи будет вызывать вопросы.



«Без разницы. Опять Ираклий, только прическа другая» — Алеко Элисашвили, «Граждане». Он предположил, что Иванишвили просто решил напомнить партии «кто в доме хозяин».



«У них там явно свои серьезные проблемы» — Леван Хабеишвили, «Единое Нацинальное движение». По его словам, от перестановок слагаемых жизнь в Грузии лучше не станет и тысячи граждан не вернутся на родину от того, что «Ираклий ушел».



«Все будет хорошо»

В «Силе народа», аффилированной с правящей партией, тем временем заявили. что «все во благо».



«Я не знаю, почему это стало необходимым, но думаю, что для дела. Так будет только лучше и ничего плохого не произойдет», — сказала Эка Сепашвили.



«Спасибо за все, мой Ираклий!» — в правительстве Грузии первым отозвался на отставку Гарибашвили министр юстиции Рати Брегадзе. Он назвал его своим учителем и заявил, что «скрывать доброту — жизненный девиз этого человека».





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