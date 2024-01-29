|
|
|
В Грузии прошла церемония поминовения жертв Холокоста
29.01.2024 21:27
В Грузии прошла церемония поминовения жертв Холокоста. Спикер парламента Шалва Папуашвили пишет, что церемония проводится совместно с посольством Израиля в Грузии уже в третий раз.
«27 января напоминает нам об одном из самых мрачных периодов в мировой истории, который связан с невероятной жестокостью и непрекращающейся болью. Холокост под руководством нацистов унес жизни 6 миллионов невинных еврейских мужчин, женщин и детей. Кроме того, в результате этих безжалостных действий были зверски убиты миллионы других жертв.
<> Долг каждого из нас и всего мира — не забывать о зле, связанном с Холокостом. Эти тяжкие примеры прошлого должны остаться в памяти всех поколений, чтобы человечество могло продолжать борьбу с ненавистью и нетерпимостью.
В современном мире, полном конфликтов и разногласий, Холокост остается важным предупреждением о последствиях неконтролируемой ненависти и дискриминации», — подчеркнул Папуашвили.
По словам председателя парламента Грузии, необходимо создать общество, в котором допускается и приветствуется разнообразие.
«Образование является самым мощным инструментом предотвращения преступлений, связанных с Холокостом. Повышение осведомленности о Холокосте будет способствовать воспитанию поколения, которое будет основано на взаимопонимании, единстве и сострадании и не пожалеет усилий для защиты прав человека.
Грузия и грузинский народ всегда были на стороне еврейского народа и чувствовали то же самое от евреев. Несколько тысячелетий братских отношений были ориентиром, благодаря которому наши два народа прожили 26 веков в мире, добрососедстве и стремлении оказать взаимную помощь.
В том же духе Грузия стоит рядом с Израилем сегодня — в это тяжелое время. Мы молимся, чтобы в семьях наших братьев-евреев вскоре установился долгосрочный мир», — говорится в заявлении Шалвы Папуашвили.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна