

В Грузии прошла церемония поминовения жертв Холокоста

29.01.2024 21:27





В Грузии прошла церемония поминовения жертв Холокоста. Спикер парламента Шалва Папуашвили пишет, что церемония проводится совместно с посольством Израиля в Грузии уже в третий раз.



«27 января напоминает нам об одном из самых мрачных периодов в мировой истории, который связан с невероятной жестокостью и непрекращающейся болью. Холокост под руководством нацистов унес жизни 6 миллионов невинных еврейских мужчин, женщин и детей. Кроме того, в результате этих безжалостных действий были зверски убиты миллионы других жертв.



<> Долг каждого из нас и всего мира — не забывать о зле, связанном с Холокостом. Эти тяжкие примеры прошлого должны остаться в памяти всех поколений, чтобы человечество могло продолжать борьбу с ненавистью и нетерпимостью.



В современном мире, полном конфликтов и разногласий, Холокост остается важным предупреждением о последствиях неконтролируемой ненависти и дискриминации», — подчеркнул Папуашвили.



По словам председателя парламента Грузии, необходимо создать общество, в котором допускается и приветствуется разнообразие.



«Образование является самым мощным инструментом предотвращения преступлений, связанных с Холокостом. Повышение осведомленности о Холокосте будет способствовать воспитанию поколения, которое будет основано на взаимопонимании, единстве и сострадании и не пожалеет усилий для защиты прав человека.



Грузия и грузинский народ всегда были на стороне еврейского народа и чувствовали то же самое от евреев. Несколько тысячелетий братских отношений были ориентиром, благодаря которому наши два народа прожили 26 веков в мире, добрососедстве и стремлении оказать взаимную помощь.



В том же духе Грузия стоит рядом с Израилем сегодня — в это тяжелое время. Мы молимся, чтобы в семьях наших братьев-евреев вскоре установился долгосрочный мир», — говорится в заявлении Шалвы Папуашвили.



Источник: СОВА

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