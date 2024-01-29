

Вашадзе: Заменой Гарибашвили на Кобахидзе, Иванишвили еще раз доказал, что оторван от реальности

29.01.2024 22:00





Заменой Гарибашвили на Кобахидзе, Иванишвили еще раз доказал, что он совершенно оторван от реальности и проблем народа, - заявил об этом председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Как отмечает оппозиционный лидер, Ираклий Кобахидзе будет препятствовать интеграции Грузии в ЕС.



По его же словам, выход есть, и он заключается в победе на выборах 2024 года.



«Заменой Гарибашвили на Кобахидзе, Иванишвили еще раз доказал, что он совершенно оторван от реальности и проблем народа. Сегодня людей беспокоит безработица, рост цен, катастрофическая миграция.



И в это время он назначает премьером человек, который ничего не понимает в экономике и защищает только его персональные интересы, и более эффективно будет мешать интеграции Грузии в ЕС. Выход, разумеется, существует.



Нашим единством мы должны отпраздновать великую победу в этом году. Нужно привлечь американские и европейские инвестиции, создать достойные и высокооплачиваемые рабочие места, а главное – стать полноправным членом ЕС. Я верю в это, и мы обязательно это сделаем, сила в единстве!» - заявил Вашадзе, комментарии которого распространяет пресс-служба партии.





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