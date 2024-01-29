|
|
|
Вашадзе: Заменой Гарибашвили на Кобахидзе, Иванишвили еще раз доказал, что оторван от реальности
29.01.2024 22:00
Заменой Гарибашвили на Кобахидзе, Иванишвили еще раз доказал, что он совершенно оторван от реальности и проблем народа, - заявил об этом председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Как отмечает оппозиционный лидер, Ираклий Кобахидзе будет препятствовать интеграции Грузии в ЕС.
По его же словам, выход есть, и он заключается в победе на выборах 2024 года.
«Заменой Гарибашвили на Кобахидзе, Иванишвили еще раз доказал, что он совершенно оторван от реальности и проблем народа. Сегодня людей беспокоит безработица, рост цен, катастрофическая миграция.
И в это время он назначает премьером человек, который ничего не понимает в экономике и защищает только его персональные интересы, и более эффективно будет мешать интеграции Грузии в ЕС. Выход, разумеется, существует.
Нашим единством мы должны отпраздновать великую победу в этом году. Нужно привлечь американские и европейские инвестиции, создать достойные и высокооплачиваемые рабочие места, а главное – стать полноправным членом ЕС. Я верю в это, и мы обязательно это сделаем, сила в единстве!» - заявил Вашадзе, комментарии которого распространяет пресс-служба партии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна