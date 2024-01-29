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Хазарадзе: Грузинская мечта знает, что ее дни сочтены


29.01.2024   23:01


Кого бы Бидзина ни назначил премьер-министром, он не сможет спасти затонувший корабль российской власти «Мечты», - пишет учредитель «Лело» Мамука Хазарадзе в соцсети, откликаясь на изменения, происходящие в правящей команде.

По словам Хазарадзе, «Грузинская мечта» знает, что «ее дни сочтены».

«За коррупционные сделки Гарибашвили должен сидеть на скамье подсудимых, а не в кресле председателя партии.

Бидзина подтвердил, что является главной фигурой в коррупции, непотизме и безуспешном правлении. Он принимал и принимает сейчас все решения.

«Мечта» знает, что ее дни сочтены. Общество хочет реальных перемен. Грузинский народ скоро отстранит власти, служащие российским интересам.

«Лело» служит Грузии. До победы осталось 39 недель!» - пишет Хазарадзе.


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