

Хазарадзе: Грузинская мечта знает, что ее дни сочтены

29.01.2024 23:01





Кого бы Бидзина ни назначил премьер-министром, он не сможет спасти затонувший корабль российской власти «Мечты», - пишет учредитель «Лело» Мамука Хазарадзе в соцсети, откликаясь на изменения, происходящие в правящей команде.



По словам Хазарадзе, «Грузинская мечта» знает, что «ее дни сочтены».



«За коррупционные сделки Гарибашвили должен сидеть на скамье подсудимых, а не в кресле председателя партии.



Бидзина подтвердил, что является главной фигурой в коррупции, непотизме и безуспешном правлении. Он принимал и принимает сейчас все решения.



«Мечта» знает, что ее дни сочтены. Общество хочет реальных перемен. Грузинский народ скоро отстранит власти, служащие российским интересам.



«Лело» служит Грузии. До победы осталось 39 недель!» - пишет Хазарадзе.





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