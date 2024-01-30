

Ключ к членству Грузии в ЕС и НАТО большей частью находится не в Брюсселе, а в Тбилиси - Ландерхольм

30.01.2024 11:10





Если Россия добьется успеха в Украине, боюсь, ее аппетиты непременно возрастут и мы не исключаем, что они попытают счастья в другом месте, - заявил в интервью «Голосу Америки» советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм.



Говоря о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, он отметил, что Россия попытается поставить под сомнение сплоченность НАТО.



«Россия довольно долгое время воспринимала Швецию и Финляндию как своего рода полусоюзников, не проявляющих какой-либо враждебности. Мы до сих пор ни в коей мере не враждебны России. В долгосрочной перспективе - возможно, уже не при моей жизни - я надеюсь, что Россия будет развиваться в демократическом направлении. У нас были большие надежды в 1990-е годы. Теперь они разбиты вдребезги после того, как Россия продемонстрировала последствия своей агрессии, а Швеция восприняла это и в отношении себя самой. Мы больше не можем доверять доброй воле России и вынуждены обеспечивать свою безопасность в более широком контексте в союзе с другими странами. Если Россия добьется успеха в Украине, ее аппетиты непременно возрастут. Вначале они попытают счастья не обязательно прямыми военными атаками, но будут использовать другие способы давления в качестве оружия, что является характерной чертой российской политики. Они также попытаются поставить под вопрос сплоченность НАТО», - сказал Ландерхольм.



Что касается предоставления Грузии статуса ЕС, по его словам, ключ к вступлению Грузии в Евросоюз и НАТО находится большей частью не в Брюсселе, а в Тбилиси.



«Я бы сказал, что было абсолютно необходимо открыть Грузии перспективу вступления в Евросоюз. Для достижения конечной цели нужно сделать многое. Это был также важный шаг, чтобы придать новую силу надежде грузин на то, что в той геополитической ситуации, в которой находится Грузия, для страны есть и другие возможности, кроме того ошибочного мнения, что будущее Грузии – это близкое сотрудничество с Россией. Со стороны ЕС это был как политически, так и реально необходимый шаг. Касательно членства в обоих союзах, Тбилиси должен решить предпринять необходимые шаги. Вступление в ЕС основано на очень многих условиях, и со стороны Грузии достижение успеха в этом усилии большей частью зависит от правительства Грузии. Чтобы достичь конечной цели, страна должна успешно пройти этот процесс, который иногда может быть очень неприятным. Я не вижу продвижения вопроса вступления Грузии в НАТО, пока не будет решен вопрос Украины», - сказал Хенрик Ландерхольм.





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