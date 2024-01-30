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Движение транспорта по проспекту Церетели будет восстановлено в обоих направлениях 1 февраля - мэрия
30.01.2024 12:01
Движение транспорта на проспекте Церетели будет восстановлено в обоих направлениях с 1 февраля. Об этом «IPN» сообщили в мэрии Тбилиси. Как поясняют в мэрии, останутся дополнительные работы, которые завершатся в марте.
«С одной стороны укладка асфальта завершена, со второй стороны он укладывается в данный момент. Завтра будет завершена основная часть, все для того, чтобы первого февраля восстановить двустороннее движение транспорта. Завтра будет вымыта [часть дороги]. Уже уложено три слоя асфальта. Дополнительные работы, приведение в порядок тротуаров и т.д. ведутся в параллельном режиме и, как было сказано, завершатся в марте», - сообщили в мэрии.
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