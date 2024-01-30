

Сарджвеладзе: Ни у кого нет повода и необходимости искать конспирологические теории

30.01.2024 12:16





Ни у кого нет повода и необходимости искать конспирологические теории - категорически не могу согласиться с мнением, что это понижение, позиция председателя правящей партии наиважнейшая, - заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе, отвечая на вопрос, почему стала необходима замена на посту премьер-министра Ираклия Гарибашвили на Ираклия Кобахидзе.



По словам Сарджвеладзе, эта необходимость не вызвана выборами.



«Ни у кого нет повода и необходимости искать конспирологические теории и такое объяснение, которое даст оппозиции возможность ухватиться для критики, причины, приведшие партию к принятию решения о таких изменениях, достаточно хорошо объяснены. Это была необходимость и целесообразность не для выборов, а для страны. Я не думаю, что это решение обусловила проблема в управлении, внутренние демократические процессы требуют поиска конфигураций возможностей. Это было абсолютно правильно и замена одного лица другим не означает, что что-то было плохим и теперь надо переключиться на хорошее. Что касается вопроса, является ли это понижением, я категорически не могу согласиться. Когда Ираклий Кобахидзе являлся председателем партии, у меня нет ощущения, что он работал на какой-то пониженной позиции, эта позиция наиважнейшая, та, что называется председателем правящей партии», - сказал Сарджвеладзе.



На вопрос, рассматривается ли Мака Бочоришвили на пост министра иностранных дел, Ираклий Чиковани - главой министерства обороны, а Тея Цулукиани министром юстиции, Сарджвеладзе отвечает, что «названные лица являются лучшими представителями правящей партии, однако исполняющие обязанности в этих ведомствах сейчас не менее ценные люди».



Сарджвеладзе заявляет, что этот вопрос является прерогативой кандидата в премьер-министры и сам он не может анонсировать заранее.





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