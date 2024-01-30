

НПО: 9 условий ЕС должны быть выполнены при широкой включенности гражданского сектора

30.01.2024 12:18





10 неправительственных организаций (НПО) Грузии опубликовали заявление, в котором подчеркивается, что реализация 9 условий ЕС для вступления Грузии в Евросоюз должны быть выполнены при широкой включенности гражданского сектора.



Организации заявили, что спикер парламента Шалва Папуашвили не удовлетворил письменную просьбу грузинских НПО о присоединении к рабочей группе, первое заседание которой состоялось в составе представителей большинства и оппозиции 29 января.



«29 января парламент Грузии провел рабочую встречу с оппозиционными партиями и представителями национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства относительно выполнения 9 условий Европейской комиссии.



Организации, подписавшие <данное> соглашение, не являются членами платформы, однако мы уже много лет работаем над вопросами, предусмотренными 9 рекомендациями ЕС.



Источник: СОВА

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