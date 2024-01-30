

TI: Грузия в 2023 году ухудшила показатель «Индекса восприятия коррупции»

30.01.2024 12:19





НПО TI (Transparency International) сообщает, что Грузия в 2023 году ухудшила показатель «Индекса восприятия коррупции» (CPI, Corruption Perceptions Index) — она набрала 53 балла, что на три пункта ниже, чем в 2022 года.



В организации отметили, что несмотря на то, что Грузия по-прежнему находится на лидирующих позициях в регионе, такого низкого балла у нее не было с 2015 года.



«Индекс восприятия коррупции» традиционно проводится в 180 странах. Страны оцениваются по 100-балльной системе со 100 положительными и нулевыми отрицательными результатами.



НПО обращает внимание на оценку, полученную страной в индексе, которая свидетельствует о том, что в стране растет коррупция на элитарном уровне и углубляется захват государственных институтов.



«Коррупция остается проблемой в Грузии, что указывает на более глубокие системные проблемы — концентрацию власти и явное влияние элит на государственные институты и процесс принятия решений.



В течение нескольких лет Грузия испытывала негативную реакцию со стороны демократии, где захват государства и коррупция на высоком уровне превращают правительство в клептократию.



Недавнее «возвращение» основателя правящей партии Бидзины Иванишвили к активной политике еще раз свидетельствует о том, что именно он сыграл главную роль в захвате институтов страны.



Проблема коррупции в Грузии, которую когда-то называли борцом с коррупцией, выросла настолько, что сейчас является одним из главных барьеров на пути к интеграции в ЕС.



Хотя по просьбе Европейского союза было создано новое Антикоррупционное бюро, его независимость была поставлена под сомнение, и ему не были предоставлены полномочия по расследованию случаев безнаказанной коррупции на высоком уровне. Ожидается, что без существенных реформ Грузия еще глубже погрузится в клептократическое правление», — говорится в анализе Transparency International.



Организация выпустит соответствующие рекомендации с целью улучшения «Индекса восприятия коррупции».



НПО считает, что необходимо:



Обеспечить независимость Антикоррупционного бюро. Он должен быть наделен правом проводить расследования и изменять правила избрания своего начальника, чтобы парламент назначил его вместо премьер-министра с привлечением оппозиции;

Провести реальную судебную реформу, в результате которой недобросовестные и подвергшиеся санкциям судьи покинут судебную систему;

Изменить правило назначения генерального прокурора, чтобы освободить прокуратуру от политического влияния и начать эффективное расследование предполагаемых коррупционных дел на высоком уровне;

Осуществить реальную деолигархизацию и освободить государственные институты от олигархического влияния;

Усилить функцию парламентского надзора, чтобы политические партии могли контролировать коррупцию с помощью парламентских механизмов;

Содействовать работе гражданского общества и средств массовой информации, занимающихся расследованиями, как неотъемлемой части сильной антикоррупционной системы», — говорится в рекомендации.

«Индекс восприятия коррупции» — наиболее широко используемый глобальный рейтинго коррупции в мире, подчеркивают в организации.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





