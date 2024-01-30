Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новый премьер-министр Грузии будет официально назван 1 февраля


30.01.2024   12:19


Парламент Грузии после начала весенней сессии в первых числах февраля проведет процедуру выражения доверия новому премьер-министру и представленной им команде, сообщили в администрации правительства.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне подал в отставку. «Грузинская мечта» подтвердила, что председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе рассматривается в качестве кандидата на пост премьер-министра.
По процедуре, у парламента есть две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленной им команде.

Согласно Конституции Грузии, в связи с отставкой премьер-министра,все министры стали исполняющими обязанности. .

Право выдвижения премьер-министра имеет партия, показавшая лучшие результаты на выборах. В «Грузинской мечте» недавно приняли изменение, согласно которому кандидатуру главы правительства называет Почетный председатель Бидзина Иванишвили и одобряет Политсовет. Официально это все произойдет на съезде партии 1 февраля.

После этого вопрос перейдет в парламент.

Для получения доверия новому кабинету министров нужна поддержка простого большинства — 76 голосов.

Возможны еще перестановки
СМИ обсуждают возможные изменения в составе правительства. По данным оппозиционного телеканала Mtavari, в правительстве Кобахидзе могут поменяться шесть министров.

По версии телеканала, должности могут оставить:

министр культуры и спорта Теа Цулукиани
министр юстиции Рати Брегадзе
министр иностранных дел Илия Дарчиашвили
министр обороны Джуаншер Бурчуладзе
министр здравоохранения Зураб Азарашвили
глава СГБ Григол Лилуашвили


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна