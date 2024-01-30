

Новый премьер-министр Грузии будет официально назван 1 февраля

30.01.2024 12:19





Парламент Грузии после начала весенней сессии в первых числах февраля проведет процедуру выражения доверия новому премьер-министру и представленной им команде, сообщили в администрации правительства.



Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили накануне подал в отставку. «Грузинская мечта» подтвердила, что председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе рассматривается в качестве кандидата на пост премьер-министра.

По процедуре, у парламента есть две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленной им команде.



Согласно Конституции Грузии, в связи с отставкой премьер-министра,все министры стали исполняющими обязанности. .



Право выдвижения премьер-министра имеет партия, показавшая лучшие результаты на выборах. В «Грузинской мечте» недавно приняли изменение, согласно которому кандидатуру главы правительства называет Почетный председатель Бидзина Иванишвили и одобряет Политсовет. Официально это все произойдет на съезде партии 1 февраля.



После этого вопрос перейдет в парламент.



Для получения доверия новому кабинету министров нужна поддержка простого большинства — 76 голосов.



Возможны еще перестановки

СМИ обсуждают возможные изменения в составе правительства. По данным оппозиционного телеканала Mtavari, в правительстве Кобахидзе могут поменяться шесть министров.



По версии телеканала, должности могут оставить:



министр культуры и спорта Теа Цулукиани

министр юстиции Рати Брегадзе

министр иностранных дел Илия Дарчиашвили

министр обороны Джуаншер Бурчуладзе

министр здравоохранения Зураб Азарашвили

глава СГБ Григол Лилуашвили





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